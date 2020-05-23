أخبار مصر | محافظ الجيزة تتابع إصلاح الخط المتسبب في انقطاع المياه عن الهرم

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة تتابع إصلاح الخط المتسبب في انقطاع المياه عن الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بسرعه انهاء أعمال الاصلاح لخط المياه الرئيسي قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياة إمبابة، والمغذي للخزان الياباني بالرماية والذي تسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية نتيجة حدوث كسر مفاجئ لإعادة ضخ المياه ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن شركة مياه الشرب قامت بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى.

إصابة أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ بكورنا

وأعلنت محافظة الجيزة، إصابة أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ، هند عبدالحليم، بفيروس كورونا، منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم التأكد من إيجابية إصابته. وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تعليمات بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، وذلك لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي، بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة، لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابة بالفيروس. وأكدت المحافظة على سلامة نائب المحافظ، الأستاذة هند عبدالحليم من أي إصابة مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظا على سلامتهم. وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا على سلامة المواطنين. محافظة الجيزة تغلق المتنزهات والحدائق وأماكن الترفيه استعدادا للعيد Advertisements