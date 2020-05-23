أخبار مصر | برلماني يطالب بمتابعة تنفيذ قرار إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بمتابعة تنفيذ قرار إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو غلاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: إن وزارة القوى العاملة في كل مناسبة تصدر منشورا بعدد أيام الإجازات، وتمنح صاحب العمل الحق في تشغيل العامل هذه الفترة إذا اقتضت الضرورة ولكن في هذه الحالة يستحق مثلي الأجر (اليوم بيومين).

وأضاف في بيان اليوم السبت، أنه بالرغم من أن القرار يكون واضحا، إلا أن بعض العاملين في القطاع الخاص يواجه صعوبات في تنفيذ هذه القرارات، وبعض أصحاب الأعمال، لا يلتزمون بقرارات الحكومة بشأن إجازات العاملين في القطاع الخاص، خصوصا في الأعياد.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة القوى العاملة بتوجيه المديريات في كل محافظات مصر بضرورة متابعة تنفيذ الإجازة أو منح العاملين أجرهم مضاعف في حال حاجة استمرارهم في العمل خلال الإجازة.