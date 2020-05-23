أخبار مصر | برلماني يطالب بمتابعة تنفيذ قرار إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بمتابعة تنفيذ قرار إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال عمرو غلاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: إن وزارة القوى العاملة في كل مناسبة تصدر منشورا بعدد أيام الإجازات، وتمنح صاحب العمل الحق في تشغيل العامل هذه الفترة إذا اقتضت الضرورة ولكن في هذه الحالة يستحق مثلي الأجر (اليوم بيومين).
وأضاف في بيان اليوم السبت، أنه بالرغم من أن القرار يكون واضحا، إلا أن بعض العاملين في القطاع الخاص يواجه صعوبات في تنفيذ هذه القرارات، وبعض أصحاب الأعمال، لا يلتزمون بقرارات الحكومة بشأن إجازات العاملين في القطاع الخاص، خصوصا في الأعياد.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة القوى العاملة بتوجيه المديريات في كل محافظات مصر بضرورة متابعة تنفيذ الإجازة أو منح العاملين أجرهم مضاعف في حال حاجة استمرارهم في العمل خلال الإجازة.
خروج 157 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.
تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 حالة
وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 15786 و707 وفيات
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.