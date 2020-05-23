أخبار مصر | برلمانية تشيد ببسالة رجال الشرطة في إحباط مخطط إرهابي ببئر العبد

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد ببسالة رجال الشرطة في إحباط مخطط إرهابي ببئر العبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تعليقا على تصفية خلية إرهابية بمزرعة ومنزل بمنطقة بئر العبد بمشال سيناء اليوم السبت، إن ببسالة وفدائية صقور رجال الشرطة الأوفياء نجحت في إحباط عملية إرهابية كان يخطط لها خلال عيد الفطر من قبل هذه الجماعات الضالة، مشيرة إلى أن أبطال رجال الشرطة قاموا بعمل بطولى اليوم وأدوا واجبهم الوطنى وهم في عبادة خلال شهر الصيام من أجل حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وأوضحت عازر في بيان لها، أن رجال الشرطة هم العين الساهرة على حماية أمن الوطن جنبًا إلى جنبًا مع أبطال القوات المسلحة الباسلة، مؤكدة أن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية اليوم السبت بشأن مقتل 14 إرهابيا في مزرعة بمنطقة بئر العبد، استخذها الإرهابيون بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط، إضافة إلى مقتل 7 عناصر في أحد المنازل في توقيت متزامن هو فخر لكل مواطن مصري. ووجهت وكيلة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان تحية إعزاز وتقدير لرجال الشرطة الأوفياء، داعية المولى عز وجل أن يمن على المصابين من رجال الشرطة بالشفاء العاجل. تفاصيل عملية الداخلية Advertisements