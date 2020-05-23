أخبار مصر | الجيزة تستقبل عيد الفطر بحملات مكثفة وإجراءات مشددة

وشدد المحافظ علي غلق كافة أماكن التنزه والترفيه والحدائق خلال أيام العيد ومنع التجمعات، والتأكيد علي غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم مع تشكيل لجان تضم كافة الجهات المعنية للمرور اليومي بمختلف الاحياء والمراكز، لمتابعة تطبيق تلك القرارات والتعامل الحازم مع اي مخالفة في ضوء الاجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهه فيروس كورونا .

وأضاف راشد أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات في عيد الفطر المبارك خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، مشيرا أن غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالشكل المطلوب.

وأوضح راشد أنه تم التوجيه لمديرية الصحة برفع حالة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض بحيث تنتظم الخدمة الصحية بكل الاحياء و المراكز والمدن والقرى بشكل جيد لاسيما وأن المنظومة الصحية تواصل الليل بالنهار في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

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