أخبار مصر | برلماني يطالب بحزمة تمويلية للمشروعات الصغيرة بفائدة مخفضة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بحزمة تمويلية للمشروعات الصغيرة بفائدة مخفضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن من بين أبرز الآثار السلبية لأزمة "كورونا"، ارتفاع حجم عدد البطالة والعمالة التي فقدت وظائفها، نتيجة تسريح أصحاب العمل لها بعد غلق العديد من محال العمل أو تخفيض أعداد العاملين بها.

وأوضح زين في بيان له اليوم، أنه طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2 بالمائة في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وطالب النائب الدولة بتخصيص جزء من الدعم لتوفير فرص عمل للشباب وتوظيف أولئك الذين تسببت جائحة كورونا في إفقادهم مصدر رزقهم، والخطوة الأولى لذلك هي إنشاء قاعدة بيانات شخصية ضخمة للعاطلين.

وأضاف على الدولة توفير حزمة تمويلية للمشروعات الصغيرة بفائدة مخفضة للغاية، إطلاق سلسلة مشروعات صغيرة ومتوسطة تشرف عليها الحكومة، إعادة تشغيل القطاع السياحي مع الالتزام بالوقاية.

وأوضح أن القطاع الزراعي في مصر من أكثر القطاعات التي شهدت معدلات نمو خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي يمكن زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي بالاستعانة بتلك الطاقة البشرية التي تم وقفها عن العمل، وطالب النائب الكيانات الاقتصادية الكبرى التي تحتوي على أعلى معدل توظيف للعمالة، توفير عدد ضخم من فرص العمل للعمالة التي فقدت وظائفها في ظل أزمة "كورونا" الحالية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى أمس.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.