مصر | ضبط شخص لترويجه كمامات مجهولة المصدر عبر "فيسبوك"

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لترويجه كمامات مجهولة المصدر عبر "فيسبوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بترويج كمامات طبية مجهولة المصدر عبر الفيس بوك وبحوزته 18500 كمامة.

فقد رصدت المتابعة قيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (كمامات) مجهولة المصدر فى غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين.

بالفحص تم تحديد مرتكب الواقعة (حاصل على بكالوريوس - مقيم ببنى مزار بالمنيا) وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته وبحوزته (هاتف محمول - جهاز تابلت) المُستخدمان فى إرتكاب الواقعة وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والصفحة والمشاركات المشار إليها، كما تبين وجود مراسلات بينه وبين أشخاص آخرين للإتفاق على بيع الكمامات، وتم ضبط (عدد 8 كرتونة بداخلهم عدد 370 علبة بإجمالى عدد 18500 كمامة).

بمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه فى محاولة لإستغلال الظروف الراهنة للترويج لبيع مستلزمات طبية (كمامات) عبر مواقع التواصل الإجتماعى للمواطنين الراغبين بغرض الإستفادة ماديًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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داهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، شقة مستخدمة كـ"مصنع غير مرخص"، لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر، بمدينة 6 أكتوبر، يديره 5 أشخاص من بينهم صاحب مصنع أقمشة، وتمكنت القوات من القبض عليهم القبض عليهم ومصادرة ما بداخل الشقة من كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، قبل طرحها على الأسواق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، مفادها قيام خمسة أشخاص (صاحب مصنع أقمشة، المدير المسئول عن المصنع، فني إنتاج بالمصنع، 3 عمال بذات المصنع) بإدارة شقة سكنية كائنة بدائرة القسم، كمصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لإدخال الغش على المواطنين بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بمداهمة الشقة المشار إليها، والقبض على المتحرر عنهم، ومصادرة ما بداخلها من مضبوطات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن ضبطهم بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 1500 كمامة قماش معدة للبيع، 3 برميل يحوى قطع من الأقمشة المعدة للتصنيع، ماكينة خياطة وسرفلة، وتمكنت القوات من التحفظ على المضبوطات، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.