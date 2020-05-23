مصر | تشريح جثة سائق قتله صديقه بسبب خلافات مالية في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر تشريح جثة سائق قتله صديقه بسبب خلافات مالية في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة رجل مسن قتل على يد سائق طعنا بسلاح أبيض سكين وذلك بسبب خلافات مالية بنيهما وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الحادث واستدعاء الشهود العيان وأهلية المتوفى تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم، فيما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم فى الجريمة وبدأ التحقيق مع المتهم.

البداية عندما تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي بمجاورة 17 مفاده مقتل سائق على يد صديقه، وبالانتقال والفحص تبين مقتل المدعو "حامد.ع.ع"، 60 سنة، سائق، ومقيم مجاورة17،ومصابا بطعنة نافذة في الصدر وتم نقل الجثة إلى مستشفى حلوان العام.

وبتكثيف التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة المدعو "عيد.ع.ال"، سائق وقيم بمجاورة 17، بسبب خلافات مالية بينهما.

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة من مباحث القسم وبمواجهته أقر بالجريمة المرتكبة على النحو المشار إليه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه بتصنيع كمية كبيرة من مخدر الإستروكس بقصد الترويج والإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام ("مسجل خطر"- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدرة بقصد الإتجار بها متخذًا من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 1 كيلو جرام" - كمية من البودر المخدر "وزنت 500 جرام" - 2 عبوة "كبيرة الحجم" تحويان تبغ سجائر - 2 عبوة مبيد حشرى - كمية من الأكياس البلاستيكية " مُعدة للتعبة" - مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته الغير مشروعة، جرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.