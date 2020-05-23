مصر | الداخلية: مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء خططوا لعمليات عدائية في عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية: مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء خططوا لعمليات عدائية في عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 14 إرهابيا، داخل مزرعة و7 آخرين كانوا متمركزين في منزل مجاور بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء، مقرا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية، ودفعهم عددا من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر.

وذكرت أنه تم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل إطلاق الرصاص مع تلك العناصر؛ ما أسفر عن مقتل 14 عنصرا بالمزرعة وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا و3 عبوات متفجرة وحزان ناسف وجهاز لاسلكي، ومصرع 7 بالمنزل وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف، وأسفر التعامل عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية.