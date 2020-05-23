مصر | النشرة المرورية: انتظام حركة السيارات بالمحاور والكباري في القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر النشرة المرورية: انتظام حركة السيارات بالمحاور والكباري في القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، من صباح اليوم السبت سيولة مرورية وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة سير حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق الرئيسية بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية.

كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.