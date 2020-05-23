شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل جامعة الإسكندرية»: خروج 63 مريضا للعزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبي لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، إنه تم تعافي ٩ حالات جديدة من مصابي الفيروس اليوم السبت.
وأوضح «ابراهيم» – لـ«المصرى اليوم» – انه تم السماح بالخروج للعزل المنزلي لعدد ٦٣ مريضا، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية والتي خرجت للعزل المنزلي وتحسن أوضاعهم الصحية ٧٢ حالة، فيما يتبقي ٢٨١ حالة للعلاج في المستشفى من إجمالي ٣٦٠ مصاب منذ بدء تشغيل المستشفى وحتى الآن.
وأضاف أنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمى المركزى والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، لافتاً إلى ان المستشفي الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة.
وقال إن مستشفى العزل في المدن الجامعية تضم 576 سريرا، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال إسبوعين، كما يجري حاليا تجهيز وتأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.
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