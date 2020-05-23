شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بـ«كيما أسوان» يطالبون بتأجيل نقل ملكية أسهم الشركة مقابل المديونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب العاملون بشركة كيما للصناعات الكيماوية بتأجيل النظر في نقل ملكية الأسهم المملوكة للشركة بشركتي أبوقير للأسمدة والدلتا للسكر، مقابل المديونية المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لدى شركة كيما والتي تبلغ ٧٠١ مليون جنيه.

وكشفت الخطابات المتبادلة أن شركة كيما تمتلك ٣٤ مليون سهم بشركة أبوقير للأسمدة، وتصل قيمتها السوقية إلى ٥٠٠ مليون جنيه، بجانب ٩ مليون سهم بشركة الدلتا للسكر بقيمة ٧٥ مليون جنيه، وتدر الأسهم أرباحا سنوية تقدر بنحو ٥٨ مليون جنيه.

كانت الشركة القابضة قد أرسلت خطابا إلى شركة كيما بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وحددت فيه ٢ يونيو المقبل لانعقادها، وتضمن جدول أعمال الجمعية في أحد بنوده النظر في نقل ملكية الأسهم المملوكة لشركة كيما بالشركات المشتركة مقابل المديونية المستحقة للشركة القابضة.

وخاطبت اللجنة النقابية للعاملين بشركة كيما، الشركة القابضة بتأجيل النظر في نقل ملكية الأسهم لحين توصل اللجنة ومجلس إدارة الشركة إلى مقترح بديل عن نقل ملكية الأسهم لسداد المديونية قبل انعقاد الجمعية العامة، لما تمثله الأسهم كأحد أصول الشركة وأحد مصادر الأرباح السنوية، والتي يجب الحفاظ عليها لما تحققه من استقرار للشركة والعاملين بها.

صورة ضوئية

صورة ضوئية