شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: غرفة عمليات خلال إجازة العيد لمنع التعدي على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل غرفة عمليات للوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، برئاسة المهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، وعضوية ممثلين عن قطاعات الوزارة الخدمية لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها وإزالة أي تعديات في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووفقا لقرار التشكيل، تتابع غرفة عمليات وزارة الزراعة كذلك منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظا على حياة المواطنين ومتابعة عمليات حصاد محصول القمح.

كما قرر وزير الزراعة تخصيص خط ساخن برقم مختصر (19561)، بالإضافة إلى رقمي 01111866711 و01111866710 وخدمة الواتس آب للإبلاغ عن مخالفات البناء على الأراضي خلال إجازة العيد وأيضا تلقى استفسارات واقتراحات وشكاوى المواطنين على مدار العام والمتعلقة بكافة قطاعات الوزارة المتخلفة.

وشدد «القصير» على ضرورة تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتفاعل مع مشاكل المواطنين والمزارعين والمربين وسرعة حلها.