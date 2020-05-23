شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 وتعافي 19 مصابًا بـ«كورونا» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي جنوب المنيا، إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا، داخل مراكز المحافظة، وتم نقلهم إلى مناطق العزل الطبي، كما تعافى 19 مصابًا، عقب قضاء فترة العلاج، ووصول نتائج المسحات بخلوهم من الوباء، فيما يتم علاج 122 مصابًا داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفي.

وقال الدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الصحة بمحافظة المنيا، أن عمليات التعقيم والتطهير مستمرة دون توقف خلال أيام العيد والإجازة خاصة بمناطق الإصابة .