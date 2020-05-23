شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لعيد الفطر.. تفاصيل اجتماع رئيس جهاز العبور مع مجموعة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمع المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بمجموعة العمل (الطوارئ)، لوضع خطة لمتابعة سير العمل واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين. ووجه «عمران»، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ. وفى ذات السياق، وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة- النظافة- رش المبيدات الحشرية). كما شدد على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى كل في نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 15,003

تعافي 4,217

وفيات 696

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