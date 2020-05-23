شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 بـ765 جنيهًا.. ارتفاع في أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً عالمياً، اليوم السبت، بمقدار ١٠ دولارات، للأونصة، لتسجل ١٧٣٥ دولارا، في تعاملات اليوم.

يأتي هذا في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، بسبب أزمة فيروس كورونا «كوفيد ١٩».

وأضاف «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً في مصر، مقارنة بأسعار، أمس، نتيجة زيادة الطلب على الخام، ونقص في مشتريات المعروض، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في الصاغة المصرية ٨٧٥ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٦٥ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٥٥ جنيهاً، وسجل عيار ١٤، ٥١٢ جنيهاً، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦١٢٠ جنيهاً.

وأكد عضو شعبة الذهب، أن حركة الأسواق في مصر تعاني من توقف تام، بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا، والذي أدى إلى ركود في عملية البيع والشراء في الوقت الحالي، فضلاً عن أن تطبيق ساعات الحظر مساءً ساهمت في مزيد من الركود لسوق الذهب والذي يبدأ نشاطه مساءً عادة، مضيفا أن المبيعات متوقفة تمامًا، في الصاغة المصرية، نتيجة إلغاء الاحتفالات والأفراح، في موسم عيد الفطر.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت استقراراً، أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٨٦٨ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٦٠ جنيهًا، بينما سجل «عيار١٨»، ٦٥١ جنيهًا، وسجل عيار ١٤، ٥٠٦ جنيهات، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦٠٨٠ جنيهًا.

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