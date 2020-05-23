شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث آليات تفعيل قانون الشهر العقاري للمنشآت بنطاق المدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث آليات تفعيل القانون رقم 27 لسنة 2018، الخاص بالشهر العقاري للمنشآت العقارية بنطاق المدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن التسجيل العقاري يهدف لضمان حقوق الملكيات، سواءً للجهة المالكة أو المواطن المستفيد، مشدداً على ضرورة تسهيل الإجراءات، لحث المواطنين على شَهر وتسجيل العقارات الخاصة بهم.

وأوضح الوزير، أنه تم خلال الاجتماع، بحث موقف توفير مقار للشهر العقاري بالمدن الجديدة، حيث أوضحت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه تم تخصيص 8 مقار للشهر العقاري بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – أسيوط الجديدة – الفيوم الجديدة – خليج السويس)، وجارٍ التنسيق مع مندوبي الشهر العقاري، لتوفير مقار للشهر العقاري بباقي المدن الجديدة.

فيما أشارت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لربط الشهر العقاري بشبكة معلومات أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ التفعيل، وذلك لتبادل البيانات مع الشهر العقارى، لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.