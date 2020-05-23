شكرا لقرائتكم خبر عن إزالات صباحية للقضاء على التعديات والاشغالات في دهشور وأبناء الجيزة ومساكن عثمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن جهاز المدينة يواصل حملاته المكبرة لإزالة التعديات على العمارات ورفع الإشغالات عن حرم الطريق بمناطق دهشور وأبناء الجيزة ومساكن عثمان، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز والجهات الأمنية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات ورفع الإشغالات بالمناطق المذكورة، وهي الحملات التي بدأها الجهاز منذ أيام بالتعاون مع قسم شرطة ثالث أكتوبر وقسم شرطة رابع أكتوبر والإدارات المعنية بجهاز المدينة، تطبيقا للقانون وحفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.