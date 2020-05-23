شكرا لقرائتكم خبر عن مركز علاج المناعة بالمصل واللقاح يكشف أسباب ارتفاع معدلات كورونا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز علاج الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الارتفاع الكبير فى معدلات الإصابات بفيروس كورونا فى مصر سببه هو انتشار أعداد الأشخاص الذين يعانون من كورونا، لكن بدون أعراض، وهو ما يتسبب فى عدوى كبيرة للأشخاص ويزيد من أعداد الإصابات.

وأضاف مدير مركز علاج الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه لا بديل سوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى ليفروس كورونا من ارتداء للكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى والاهتمام بالنظافة الشخصية، من أجل تقليل فرص انتقال عدوى كورونا.

وأوضح مدير مركز علاج الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن كورونا قد يكون شديدا على بعض الشباب ويشفى منه كبار السن وكذلك العكس، فأعراضه تختلف من شخص لآخر.

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وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى اليوم بعد خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية،

وأوضح بيان للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر انه أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 707 حالات وفاة.