شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة حدائق أكتوبر يواصل حملاته للقضاء على التعديات والإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن جهاز المدينة يواصل حملاته المكبرة لإزالة التعديات علي العمارات ورفع الإشغالات عن حرم الطريق بمناطق دهشور وأبناء الجيزة ومساكن عثمان، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز والجهات الأمنية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات ورفع الإشغالات بالمناطق المذكورة، وهى الحملات التى بدأها الجهاز منذ أيام بالتعاون مع قسم شرطة ثالث أكتوبر وقسم شرطة رابع أكتوبر والإدارات المعنية بجهاز المدينة، تطبيقا للقانون وحفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.

كان المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قد شن فى وقت سابق حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات الواقعة علي حرم الطريق بمنطقتي أبناء الجيزة ومساكن عثمان، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وأضاف المهندس أشرف فتحى، أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات بهذه المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من أجل تسيير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر، استمرار حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات لردع المخالفين، وأنه لا تهاون في إزالة التعديات والمخالفات.

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‫فى سياق آخر ، قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قد أكد أنه تم توفير 8 أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان، لخدمة سكان مدينة حدائق أكتوبر والمترددين عليها، وذلك بالتنسيق مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة.‬

‫وأضاف المهندس أشرف فتحي محمود، أنه سيتم التشغيل التجريبي للأتوبيسات لمعرفة مسارات السير المناسبة للسكان، ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة وكيفية تطويرها، مشيراً إلى أنه سوف يتم تشغيل 6 أتوبيسات في الفترة الصباحية، وأتوبيسين سيعملان في الفترة المسائية، وذلك في إطار توفير وسائل نقل مناسبة وآمنة بالمدينة.‬

‫جدير بالذكر أنه حضر إجراءات تسليم الأوتوبيسات المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو جهاز المدينة وممثلو الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة.‬