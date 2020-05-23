شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للسياحة تصدر مقترح استرشادى للدول لعودة تشغيل الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت المنظمة العربية للسياحة مقترح لدول المنطقة حول اشتراطات التشغيل للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية بعد جائحة كورونا، وذلك لتمكينها من العودة والتعافى الاقتصادى من جائحة كورونا ولبث الطمأنينة فى نزلائها بتوفير كافة معايير السلامة والصحة.

وتضمن المقترح 10 بنود تشمل كافة الاجراءات التى يمر بها النزيل منذ لحظة الوصول وحتى لحظة المغادرة، وتشتمل اشتراطات التشغيل على الزام الفنادق بتوفير المعقمات واجهزة الفحص للنزلاء، والحصول على موافقات صحية من الجهات المعنية، توفير عيادة وطبيب بالفندق، وضمان سلامة خزانات المياه من الميكروبات.

اما البند الثانى حول الاجراءات الوقائية فى المنشآت الفندقية، ومنها توفير التهوية الجيدة ووضع لافتات توعية واستخدام البطاقات البنكية فى تسديد الحسابات، وعدم تجاوز سعة اشغال الغرفة فردين، ومنع الافراح والحفلات، وتوخى الحذر مع النزلاء كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة.

والبند الثالث حول اجراءات استقبال النزلاء، والتى تشمل اتمام اجراءات الوصول والمغادرة عبر الانترنت، وشهادة طبية لدى الوصول للفندق، وقياس درجات الحرارة والامتعة.

والبند الرابع حول الاشتراطات الخاصة بالعاملين والتى تشمل الكشف الدورى قبل دخول موقع العمل، والالتزام بتشغيل 50% من حجم العمالة، وتسكين العاملين فى سكن مستقل.

Advertisements

والبند الخامس خاص باشتراطات تشغيل المطاعم حيث نصحت بتعزيز خدمة توصيل الوجبات للغرف، وترك مساحة لا تقل عن 2 متر بين موائد المطعم، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام، وحظر تقديم الشيشة.

أما فيما يخص خدمات الشواطئ وحمامات السباحة، فأوصت المنظمة ارتداء قناع طبى وعدم تقديم مناشف على الشاطئ واغلاق غرف تغيير الملابس، وتطهير حمامات السباحة واستخدام كلور بنسبة 5ملجرام/ للتر

والبند السابع يخص الصالات الرياضية، حيث يتم اغلاق مراكز السبا والساونات، وتطهير الاسطح كل ساعة، والحرص على التباعد بين الاجهزة الرياضية.

أما البند الثامن حول حول غسيل الملابس والتطهير الداخلى،حيث أكدت المنظمة فى توصياتها على تنظيف الاسطح فى الاماكن العامة والحمامات العامة كل ساعة، وتوفير آلة بخار لتطهير المفروشات والأقمشة.

أما فيما يخص الانشطة السياحية والغوص، فيتم تعقيم أدوات الغوص والسنوركلينج فى محلول كلور تركيز 10%، والبند الاخير حول اجراءات المتابعة والرقابة الصحية، فيقوم المسئولين بالفندق بتوقيع اقرار بالالتزام بالشروط والابلاغ عن اى حالات اشتباه.