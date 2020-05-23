شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور يعلن حالة الطوارئ خلال أجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بمجموعة العمل (الطوارئ )، لوضع خطة لمتابعة سير العمل واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه المهندس أحمد عمران احمد، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وفى ذات السياق وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة فى تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الاعياد لرفع كفاءة ( الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية ).

كما شدد المهندس أحمد عمران، على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى كل فى نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، قد أكد أنه جارٍ تنفيذ مول تجارى بالحى الترفيهى بالمدينة على مساحة إجمالية حوالى ١١٥٠٠م٢ تقريبا، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والمترددين عليها.

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وذكر رئيس الجهاز أن نسبة إنجاز المشروع تصل إلى 90% وهو الآن في مرحلة التشطيبات النهائية، ويتكون المشروع من مبنى المول ( هايبر ماركت) وساحة لانتظار السيارات ومنطقة كافتيريا، مشيرا إلى أن المشروع يأتي فى إطار التعاون المثمر بين جهاز تنمية مدينة العبور وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أن المشروع سيقدم العديد من الخدمات منها الاستهلاكية والسلع المعمرة التي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالسوق المحلي مما يسهم في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية.

من ناحية أخرى، قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، قد أكد أن أعمال تنفيذ عدد 126 عمارة، لأهالي المناطق غير الآمنة بحي السلام، تسير بمعدلات جيدة حيث بلغت حوالي 55%، وجارٍ استكمال الأعمال بالمشروع.

وشدد المهندس أحمد عمران على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة"، وكذا توفير السكن الملائم للمواطنين.

وفي سياق آخر، قال المهندس أحمد عمران: جارٍ تنفيذ الجزء الأخير من الطبقة السطحية بالحارة اليمني من الطريق الرئيسي للمدينة، في المسافة بين نفق الحي السابع وحتى نفق الحي السادس، وذلك ضمن أعمال الطبقة السطحية بالطريق الرئيسي للمدينة بالكامل.

وأضاف رئيس الجهاز أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بالحي السادس، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع استكمال القطاع التصميمي وتطوير الحي السادس بالمدينة.