شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة تستحوذ على غالبية الفنادق المصرح لها باستقبال نزلاء فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من عيد الفطر المبارك، بلغ عدد الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية والمسموح لها باستقبال نزلاء 65 فندق مقسمة على أربعة محافظات سياحية، وتصدرت الغردقة القائمة باعتماد 40 فندق، ثم جنوب سيناء ب10 فنادق، والاسكندرية والساحل الشمالى 9 فنادق، والعين السخنة 6 فنادق هذا فضلا عن فنادق القاهرة الكبرى التى تم اعتمادها.

وبدأت بعض الفنادق السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والاسكندرية ومطروح فى استقبال نزلائها من المصريين منذ الخميس الماضى، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وحصولها علي شهادة السلامة الصحية ( Hygiene Safety) المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية مما يؤهلها لاستقبال النزلاء.

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وأكد ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أن جميع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل تطبق الضوابط بمنتهي الصرامة والحزم وتتبع سبل التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي و منطقة الشاطئ، مشيرا إلى أن هناك لجان فحص مشتركة تقوم بالتفتيش الدوري علي هذه الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات بطريقة صحيحة، ولضمان استمرار هذه الفنادق في استقبال النزلاء يجب الالتزام بمستوى جودة الخدمات والرقابة من الشركات العالمية.

وأوضح ماجد فوزي أن تطبيق هذه الاشتراطات شجعت الضيوف المصريين علي السفر وقضاء اجازاتهم بالفنادق الحاصلة علي الشهادة المعتمدة، وأن التزام الفنادق بتطبيق هذه الاشتراطات علي أرض الواقع بث الطمأنينة في قلوبهم النزلاء وأنها لم تكن مقيدة لراحتهم واستمتاعهم بالاجازة.