شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تشكل غرفة عمليات خلال إجازة العيد وتدشن خطا ساخنا لتلقى الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل غرفة عمليات للوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك برئاسة المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وعضوية ممثلين عن قطاعات الوزارة الخدمية لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها وإزالة أي تعديات في مهدها.

وأكد وزير الزراعة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تتابع غرفة عمليات وزارة الزراعة منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظا على حياة المواطنين وكذلك متابعة عمليات حصاد محصول القمح.

القصير قرر أيضا تخصيص خط ساخن برقم مختصر (19561) ، بالاضافة الى الرقمي 01111866711، 01111866710وخدمة الواتس اب ، للإبلاغ عن مخالفات البناء على الأراضي خلال إجازة العيد وأيضا تلقى استفسارات واقتراحات وشكاوى المواطنين على مدار العام والمتعلقة بكافة قطاعات الوزارة المتخلفة

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وشدد وزير الزراعة شدد على ضرورة تنفيذ تعليمات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتفاعل مع مشاكل المواطنين والمزارعين والمربين وسرعة حلها.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، اعلنت عن حالة الطوارئ القصوى، في جميع القطاعات الخدمية التابعة لها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ، ومضاعفة وطرح منتجات غذائية بأسعار مخفضة في منافذها، ويستمر اغلاق كافة الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة، ويأتي ذلك فى إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما قررت وزارة الزراعة ، استمرار إغلاق كافة الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة ومنها حديقة حيوان الجيزة وحدائق الحيوان بالمحافظات، وحديقة الأورمان وحديقة الأسماك وغيرها من الحدائق التابعة للوزارة ، وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي ذلك فى إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".