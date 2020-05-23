ارتكبوا 15 حادث.. ضبط 5 تشكيلات عصابية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 18 متهم ارتكبوا 15 حادث متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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