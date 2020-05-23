محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية مقتل 21 عنصرا إرهابيًا، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في منطقة بئر العبد وإصابة ضابطين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، إنه عُثر بحوزتهم على (17 سلاح آلي و5 عبوات متفجرة و2حزام ناسف وجهاز لاسلكي).
كانت معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرا للايواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزام مع عيد الفطر المبارك.
تم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل اطلاق الرصاص مع تلك العناصر مما أسفر عن مقتل 14 عنصر بالمزرعة و 7 آخرين بالمنزل.
تم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر منها "حزامين ناسفين".. ماذا وجدت الداخلية بحوزة الإرهابيين في وكر بئر العبد؟ - (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.