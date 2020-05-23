منها "حزامين ناسفين".. ماذا وجدت الداخلية بحوزة الإرهابيين في وكر بئر العبد؟ - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 21 عنصرا إرهابيًا، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في منطقة بئر العبد وإصابة ضابطين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، إنه عُثر بحوزتهم على (17 سلاح آلي و5 عبوات متفجرة و2حزام ناسف وجهاز لاسلكي).

Advertisements

كانت معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرا للايواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزام مع عيد الفطر المبارك.

تم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل اطلاق الرصاص مع تلك العناصر مما أسفر عن مقتل 14 عنصر بالمزرعة و 7 آخرين بالمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.