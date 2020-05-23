"خططوا لعمليات في العيد".. مقتل 21 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بـ"بئر العبد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 21 إرهابيًا، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة "بئر العبد" بشمال سيناء، وإصابة ضابطين.

كانت معلومات توافرت لقطاع "الأمن الوطني" حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرًا للإيواء والتدريب والتخطيط؛ لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة "بئر العبد" للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وتم استهداف الوكرين في توقيت متزامن، وتبادل إطلاق الرصاص مع تلك االعناصر؛ ما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا بالمزرعة وعثر بحوزتهم على 13 سلاحًا آليًا، و3 عبوات متفجرة وحزام ناسف وجهاز لاسلكي.

كما قتل 7 أخرين بالمنزل وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف، وأسفر التعامل عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية.