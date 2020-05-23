أخبار مصر | وزارة التنمية المحلية : للتعاون علي المعتدين علي أراضي الدولة والرفعة الوراعسة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزارة التنمية المحلية : للتعاون علي المعتدين علي أراضي الدولة والرفعة الوراعسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وزارة التنمية المحلية، المواطنين المعتدين على أملاك الدولة، بأنه لا تهاون معهم، وسيتم شن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال إجازة عيد الفطر، .

وشددت الوزارة في توجيهاتها للمحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية، على ضرورة المرور بصورة دورية في نطاق عملهم لرصد أي مخالفات خاصة خلال أيام الإجازات بمناسبة عيد الفطر المبارك وإزالتها على الفور.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات سابقة، نجاح الدولة خلال الفترة من 18 مارس الماضي، حتى 19 مايو الجاري، في القيام بـ6694 إزالة واسترداد ما يقرب من 5 ملايين متر مربع و16 ألف فدان من أراضي وأملاك الدولة بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانٍ وأسوار عليها، وكذا بالزراعة عليها مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية في أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في إزالة 5210 حالات تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة واسترداد نحو 5 ملايين متر مربع.

كما تم إزالة 1484 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة ليصل إجمالي الأفدنة المستردة بعد التعدى عليها من المواطنين بالزراعة نحو 16 ألف فدان، كما تم إزالة 6525 حالة لمخالفات البناء على مساحة 873 ألف متر مربع، كما تم إزالة 12974 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 3487 فدانا أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين.

وأشاد "شعراوي" بالجهود التي قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف،مشددا علي ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور وعدم التهاون مع من يستغلون الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا، ويقومون بالبناء بالمخالفة للقانون، أو التعدى على أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية.