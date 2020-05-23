شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 21 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار مقتل 21 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بشمال سيناء الوضع في مصر

اصابات Advertisements 15,003

تعافي 4,217

وفيات 696

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