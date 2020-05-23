شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي بمرسي علم لـ270 مصريا من العائدين من دبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اليوم السبت فترة الحجر الصحي لنحو ٢٧٠ مصريا من العائدين من دبي والذين وصلوا على متن رحلة طيران وذلك بعد التأكد من خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة أسبوع في الحجر الصحي بعدد من فنادق مرسي علم.

وقام فريق طبي من الحجر الصحى برئاسة الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر بتوقيع الكشف الطبي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا وثبت خلوهممن الفيروس ومن المقرر تخصيص رحلةً طيران لنقلهم من مرسي علم للقاهرة.

وخصصت صحة البحر الأحمر فريق طبي مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.