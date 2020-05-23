شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء: صلاح الجمل لا يصلح قارئاً للقرآن الكريم بالإذاعة والتليفزيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أنها سبقت الجميع باعتراضها على اعتماد صلاح الجمل قارئاً بالإذاعة.

وقال محمد الساعاتى المتحدث الرسمي للنقابة: إن «هناك غضب داخل أروقة النقابة بسبب التصريحات الفوضوية التي أدلى بها القارئ الطبيب صلاح الجمل التي تطاول فيها على رموز وأعلام دولة تلاوة القرآن الكريم، وفى مقدمتهم القارئ العالمى والتاريخى الشيخ مصطفى إسماعيل- قارئ الملوك والرؤساء- والشيخ عبدالباسط عبدالصمد الملقب بصوت مكة وصاحب والحنجرة الذهبية» .

وأضاف في بيان: «كما جانب صلاح الجمل الصواب حين وصف نفسه بأنه نمبر وان المقرئين مثل الفنان محمد رمضان»، ولفت الساعاتى: «الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء الحالى بعد رحيل الطبلاوى، أكد أن النقابة سبقت الجميع عندما رأت عدم صلاحية صلاح الجمل كقارئ للقرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتليفزيون وناشدت لجنة الاختبار بالإذاعة والتليفزيون بإعادة النظر في قرار اعتماده.

وتابع الساعاتى، أن نقابة القراء والمحفظين إذ تعرب عن أسفها البالغ من تطاول صلاح الجمل رموز وأعلام تلاوة القرآن في دنيا التلاوة الذين حصلوا على إشادات من ملوك ورؤساء دول العالم كاعتراف منهم وتقدير على اعتبار أنهم علموا الدنيا كلها كيف يقرأون القرآن، كما أيد مجلس إدارة النقابة قرار محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية بصفته رئيس لجنة اختبار الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى يقضى بمنع ظهور صلاح الجمل ووقف تلاواته.

وأكد الشيخ محمد حشاد أن النقابة تنفذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي أوصى بها في الاجتماع الأخير بديوان عام الوزارة في العشر الآواخر من شهر رمضان المعظم، وحضره وكلاء أول الوزارة والشيخ محمد عبدالموجود وعبدالعزيز عمران رئيس الإدارة المركزية بالتليفزيون، حيث أوصى الوزير بضرورة التصدى للقراء الذين يسيئون للقرآن الكريم بتجاوزاتهم المتكررة ومعاقبتهم فورا ،وهنا رد الشيخ حشاد على وزير الأوقاف قائلا: بالفعل يا معالي الوزير قامت النقابة باتخاذ الإجراءات ضدهم وتم إبلاغ النائب العام بأسمائهم، وستتابع النقابة آخر مستجدات الموقف في الجلسة القادمة عقب أجازة عيد الفطر

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