شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: 756 مخالطا لحالات مصابة بكورونا أنهوا فترة العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد انتهاء مدة العزل المنزلي لعدد 756 مواطنا حتي الآن من المخالطين لمصابين بكورونا ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي واستمرار عزل 127 مواطن مخالط.

وقال الزملوط إن المحافظة تنسق مع قوات الأمن، وإن العمد والمشايخ قامت بإجراء عزل صحي للمواطنين المخالطين داخل منازلهم لمتابعتهم أولا بأول، وتم توفير كل احتياجاتهم لضمان عدم خروجهم لمدة 14 يوما.

وأضاف المحافظ أنه يتم فرض عقوبات قد تصل إلى تحرير محاضر وعزل إجبارى داخل المستشفيات للمخالفين، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن جميع الحالات الإيجابية التي يتم تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يتم تحديد مصدر إصابتها حتى الآن، كما جرى الانتهاء من صرف المساعدات العينية للمتضررين من قرار إغلاق المقاهي .