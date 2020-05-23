شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

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وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية، مشددا على ضرورة تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل خلال فترة العيد.