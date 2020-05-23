شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية: إقبال كبير على الجولات الافتراضية بالمتاحف والمواقع التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة السياحة العالمية أنه فى ظل توقف الحركة السياحية بسبب COVID-19، يبحث ملايين الأشخاص في الحجر الصحي عن تجارب ثقافية وسفر من منازلهم، حيث أثبتت الثقافة أنها لا غنى عنها خلال هذه الفترة ، ووصل الطلب على الوصول الافتراضي إلى المتاحف والمواقع التراثية والمسارح والعروض إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضافت المنظمة فى بيان لها أنه مع إغلاق أكثر من 80٪ من ممتلكات التراث العالمي لليونسكو ، تعرضت سبل عيش الملايين من المهنيين الثقافيين لخطر شديد، وإذا كان من المقرر أن تساهم السياحة في بقاء قطاع الثقافة ، أي دور السينما والفنون والعديد من القطاعات الأخرى ، فيجب أن تعزز الهوية الثقافية والعلامات التجارية للوجهات السياحية.

وعلى الرغم من جميع التحديات، يواجه قطاعا السياحة والثقافة فرصة لإنشاء شراكات وتعاون جديد، إنهم ملزمون بإعادة ابتكار وتنويع العرض بشكل مشترك، وجذب جماهير جديدة، وتطوير مهارات جديدة ودعم انتقال العالم إلى الظروف الجديدة.

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تم إعداد التوصيات الموضحة أدناه من قبل إدارة الأخلاقيات والثقافة والمسؤولية الاجتماعية التابعة لمنظمة السياحة العالمية بالتعاون مع شركائها الدوليين ذوي الكفاءة في الثقافة والسياحة، ويجب أن يواصل قطاعا السياحة والثقافة العمل معًا لإلهام مستقبل أكثر استدامة للسياحة الثقافية.

تسلط استراتيجيات التسويق في السياحة الضوء على أشكال التعبير الثقافي المحلي ليس فقط للتحدث إلى جماهير جديدة ، ولكن أيضًا لإلهام السفر المسؤول، وتتصارع المقاصد والمواقع الثقافية حول كيفية النجاة من فترة السبات هذه، مع التخطيط لإعادة فتح السياحة.

وأوضحت المنظمة أن الملامح المهنية للعاملين في الثقافة والسياحة ستتطلب مهارات جديدة لاتخاذ إجراءات فورية والمشاركة في التعافي، و يحتاج كلا القطاعين إلى تطوير حلول توظيف مبتكرة ومبتكرة لتوفير المرونة للقوى العاملة بعد عقود من الدقة، ويجب الحفاظ على الوظائف الحالية في السياحة الثقافية ومهارتها حيث أن المواهب البشرية والمعرفة موجودة بالفعل.

ويعد تدفق المعلومات بين القطاعات أمرًا أساسيًا لفهم تأثيرات الوباء ووضع استجابات فعالة، وستسمح البيانات المحددة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لـ COVID-19 على الثقافة والسياحة ، وكذلك حول الحلول التي يتم وضعها لبقاء السياحة الثقافية، بخطط تخفيف أكثر تركيزًا للاستجابة للاحتياجات المختلفة وتكرار الممارسات الجيدة.