شكرا لقرائتكم خبر عن شركة جنوب الدلتا: 685 ألف مواطن شحنوا عدادات الكهرباء إلكترونيا بمارس وأبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن إجمالى عدد المشتركين الذين قاموا بشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من المنافذ الإلكترونية والخاصة خلال شهرى مارس وأبريل بلغ حوالى 685 ألفا 720، موكدا أنه بلغ عدد الشحنات الإلكترونية خلال مارس 348 ألفا 498 وفى أبريل بلغ 337 ألفا 222.

وأضاف عبد الحكم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالى قيمة الشحن من المنافذ الإلكترونية والخاصة بلغت خلال شهر مارس الماضى 93 مليونا 773 ألفا وفى أبريل بلغت 89 مليونا 193 ألف جنيه، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الشحن من خلال منافذ الشركة بلغ 520 ألفا و535 شحنة.

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وأشار عبد الحكم أن إجمالى ما تم تحصيله من قيمة شحن العدادات مسبوقة الدفع بمنافذ الشركة بلغ 53 مليونا 752 ألفا خلال شهر مارس و50 مليونا 312 خلال شهر أبريل، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا جعلت المواطن يقبل على طرق الدفع والسداد الإلكترونى.

وأشار عبد الحكم إلى أن نسب التحصيل الإلكترونى بالشركة جيدة، حيث أنه تم تحصيل 2 مليون 354 ألف خلال شهر فبراير و3 ملايين 63 ألف جنيه خلال شهر مارس و2 مليون 658 ألف خلال شهر أبريل، مشيرا إلى أن عملية التحصيل تسير بانتظام على مستوى نطاق عمل الشركة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.