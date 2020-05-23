أخبار مصر | معتدل على بعض المناطق.. الأرصاد تزف خبرا سارا بشأن طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر معتدل على بعض المناطق.. الأرصاد تزف خبرا سارا بشأن طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 23 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس السبت ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري في فترات متقطعة من اليوم.

- أمطار خفيفة (40% تقريبًا)، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية في فترات متقطعة من اليوم.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يستمر تأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 26

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درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 29 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 45

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 37