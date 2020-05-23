شكرا لقرائتكم خبر عن 665 مليون جنيه لدعم "المزارعين" بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقدر دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 665 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 100 مليون جنيه عن الاعتماد المُدرج بموازنة السنة المالية 2019/2020 البالغ نحو 565 مليون جنيه، وذذلك تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من رفع المعاناة عن صغار المزارعين.

وتقوم الدولة بعدة جهود لدعم صغار المزارعين، منها، دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات، وتحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، والمساهمة فى خفض أسعار التقاوى، وتقديم القروض المُيسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المُخصصة للإنتاج الزراعى.

ويتمثل الدعم المُدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 فيما يلى:

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1- دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتى (مستحقات البنك الزراعى المصرى) بـ600 مليون جنيه

2- مساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن بـ50 مليون جنيه

3- دعم صندوق الموازنة الزراعية بـ15 مليون جنيه