شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: اليوم آخر أيام تشغيل القطارات قبل إيقافها فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد، أن اليوم السبت، آخر أيام القطارات على كافة خطوط الهيئة قبل إيقافها طوال أيام عيد الفطر ابتداء من الأحد حتى الجمعة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر الأحد الماضى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى خلال أسبوع العيد لمدة 6 أيام ابتداء من الأحد حتى الجمعة المقبل مع حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى أنه اعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كافة المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كافة وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.