شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تسجيل الترقى للمعلمين يستهدف أكثر من 300 ألف عضو هيئة تدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا جازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إن أعضاء هيئة التدريس بدأوا فى تسجيل التدريب للترقى على المنصة الإلكترونية، التى تم تدشيها، موضحا أن الوزارة تستهدف أكثر من 300 ألف معلم للترقى للعام الدراسى 2019،2020.



وأضاف نائب الوزير لشئون المعلمين، أن المنصة الإلكترونية التى تم تدشينها لترقى المعلمين مستمرة خلال الفترة المقبلة، حيث يتم من خلالها تسجيل المعلمين الراغبين فى الترقى، ويمكن للمعلمين الراغبين فى تسجيل بياناتهم للترقى للعام الدراسى الحالى الدخول على الرابط التالى " http://pat.edu.eg/platform/

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهنى للمعلمين المرشحين للترقية للعام 2020/2019 والذى ينقسم إلى فئتين (معلم - معلم أول) (معلم أول أ - معلم خبير)، وذلك بدءًا من 21 مايو 2020، وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التعليم.

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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه يجب اتخاذ كافة التدابير التى تساهم فى تيسير حصول المعلمين المرشحين للترقى على هذا البرنامج بفئتيه مما يدل على التوجه القوى للوزارة للتحول الرقمي.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المرشحين للترقى للعام 2020/2019 بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكترونى، وذلك من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية: http://pat.edu.eg/platform

وأوضحت، أنه يجب قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد للأكاديمية؛ حيث أن تلك الإرشادات توجه المعلم إلى الاستخدام الأمثل للمنصة، منوهة إلى أهمية الالتزام بميعاد الحجز وفى حالة عدم تمكن المعلم من الحجز فى الميعاد المقرر بالجدول يستطيع أن يقوم بالحجز بداية من يوم 2 يونيو 2020؛ حيث سيتم الحجز لمن تخلف عن ميعاده.



ومن المقرر أن يبدأ التدريب من 15 يونيو 2020، ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق.