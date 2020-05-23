شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر أيام تشغيل "المترو" قبل الإيقاف طوال فترة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو أن اليوم السبت آخر أيام تشغيل الخطوط الثلاثة قبل إيقافها طوال أيام عيد الفطر، ابتداءً من الأحد حتى الجمعة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر الأحد الماضى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى خلال أسبوع العيد لمدة 6 أيام ابتداء من الأحد حتى الجمعة المقبل مع حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى أنه اعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كافة المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كافة وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.