تعرف على إجراءات محافظة الجيزة لمنع انتشار كورونا خلال العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت محافظة الجيزة إجراءات استثنائية لاستقبال عيد الفطر المبارك والسيطرة على فيروس كورونا ، ومنع انتشاره خاصة خلال فترة أجازة عيد الفطر. ويرصد ”الخليج 365” الإجراءات التي اتخذتها محافظة الجيزة لمواجهة كورونا خلال العيد. 1. غلق كافة أماكن التنزه والترفيه والحدائق خلال أيام العيد. 2. منع التجمعات والتأكيد على غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم. 3. تدشين حملات التوعية من خلال تسيير سيارات تجوب الشوارع. 4. تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية والطب البيطري. Advertisements 5. استمرار حملات الازالات خلال أجازة العيد. 6. تكثيف أعمال النظافة خلال العيد ومتابعة المتعهدين. 7. التنسيق مع الأحياء لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أول بأول . 8. مراقبة الطرق الرئيسية والسريعة لمنع إلقاء سيارات النقل للمخلفات على جانبي الطرق . 9. استمرار منع إقامة أي أسواق عشوائية أو أسبوعية . 10. منع دخول المواطنين أو الموظفين للمصالح الحكومة أو استخدام وسائل النقل الجماعى دون وضع كمامة.

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