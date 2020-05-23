شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم المؤتمر الافتراضى الدولى حول فيروس كورونا فى 4 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم جامعة حلوان فى الرابع من يونيو المقبل تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات "المؤتمر الافتراضى الدولى حول فيروس كورونا المستجد - تحديات وممارسات متعددة التخصصات " والذى يعقد بواسطة الفيديو كونفرانس (أون لاين) وينظمه مجمع الإبداع والبحث العلمى بالجامعة تحت إشراف الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمى، وذلك انطلاقاً من دور الجامعة لدعم العمل الجاد للتغلب على أى معوقات تفرضها الظروف الراهنة وتأكيدًا على المشاركة الفاعلة للتكاتف مع جهود الدولة وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية الواعية في مواجهة الازمة.

ويناقش المؤتمر خلال انعقاده أون لاين مجموعة من الموضوعات حول التحديات المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد فى القطاعات المختلفة، والاتجاهات البحثية الملحة لجائحة كورونا ذات العلاقة المباشرة بالمجالات الطبية والهندسية والفنية وذلك من خلال حضور قوي ومؤثر لمجموعة من المتخصصين البارزين من جامعة حلوان وخبراء من إيطاليا وألمانيا وأمريكا واستراليا من جهات بحثية وتطبيقية.

Advertisements

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن المؤتمر يأتى استمرارًا لإسهامات جامعة حلوان تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيًا على الصعيد المحلي والعالمي، بالتزامن مع مواجهة الأزمة العالمية المصاحبة لجائحة كورونا، حيث تحرص الجامعة على عقد هذا المؤتمر العلمى الدولى المتعدد التخصصات البحثية ذو الوجهه قومية فى مجابهة وباء فيروس كورونا المستجد وآثاره.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن المؤتمر يعقد فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد استجابة للحاجة الملحة للدراسات البحثية والتطبيقية الداعمة لمواجهة وباء كورونا واثاره السلبية، وايمانا من قطاع البحث العلمى بدوره فى تقديم البحوث لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة وما بعدها، وهو مايؤكد على أهمية البحث العلمى فى مواجهة الأزمات ويتناول أبعاد عديدة للجائحة عالميًا ومحليًا كما يغطى اسهامات جامعة حلوان بحثيًا وتطبيقيًا، ويفتح آفاق بحثية جديدة.

ويعقد المؤتمرالافتراضى الدولى حول فيروس كورونا المستجد - تحديات وممارسات متعددة التخصصات "أون لاين" وذلك يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020 ويتم بث جلساته لايف على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.