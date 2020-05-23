"حرب شوارع" بفيصل.. والشرطة تحكم سيطرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهدت منطقة المساحة بفيصل غرب محافظة الجيزة، السبت، مشاجرة أشبه ب"حرب الشوارع". مدير قطاع غرب الجيزة تلقى إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية بمنطقة فيصل. Advertisements دفع اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بتعزيزات أمنية تنسيقا مع قطاع الغرب، وتمكن رجال الشرطة من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها. شهود عيان أفادوا بنشوب مشاجرة بين قاطني شارعين، تبادل طرفاها إطلاق الأعيرة النارية والشماريخ والتراشق بزجاجات المولوتوف. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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