شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس أول أيام العيد.. مناسب للعزلة وزمن الكورونا (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ 4 أيام المقبلة، وقفة وأيام عيد الفطر المبارك، والذي يشهد أول أيامه طقس يناسب زمن الكورونا وأجواء العزلة.

وعن طقس اليوم السبت وقفة عيد الفطر المبارك يتوقع خبراء الأرصاد الجوية توالى الانخفاض في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية عن اليوم الجمعة على القاهرة، ليسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية والبحر الأحمر.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد على مناطق متفرقة وفى فترات متقطعة من اليوم، أمطار خفيفة على الوجه البحرى ( 30 % تقريباً )، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ( 40 % تقريباً).

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يستمر تأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين لثلاثة أمتار، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكونالقاهرة «32– 19»، الإسكندرية «25– 19»، قنا «43 -29»، الأقصر «44 – 29»، أسوان «45– 30» .

وتشهد البلاد الأحد أول أيام العيد طقس لطيف نهاراً على معظم الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد .

وتشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية .

والرياح نشطة تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية، مثيرة للأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر، ومثيرة للأتربة على بعض المناطق على شمال وجنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى «29 – 18»، الوجه البحرى «29 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «24 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24 – 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «32 – 22»، شمال الصعيد «30 – 20»، جنوب الصعيد «36 – 24» درجة مئوية.

أما ثانى يوم العيد فيشهد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

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وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحرى وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية .

والرياح معتدلة تنشط احيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، مثيرة للأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى «30 – 18»، الوجه البحرى «30 – 18»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25 – 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «31 – 25»، شمال الصعيد «30 – 20»، جنوب الصعيد «34 – 23» درجة مئوية.

أما ثالث أيام عيد الفطر فيشهد طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على جنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى «32 – 18»، الوجه البحرى «31 – 18»، السواحل الشمالية الغربية «26 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25 – 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «34 – 25»، شمال الصعيد «32 – 21»، جنوب الصعيد «36 – 24» درجة مئوية.

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