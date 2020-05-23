شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال في مواجهة «كورونا».. «صبحي» يتحدى المرض ويواصل مذاكرته داخل «عزل قها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم قسوة المرض، يسطر بعض مصابي فيروس كورونا المستجد قصص بطولية داخل مستشفيات العزل في المحافظات، أحد هؤلاء الأبطال هو مصطفى صبحي أبوجبل، ابن قرية كفر الدير مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

أصيب مصطفى صبحي بفيروس كورونا هو وكل أسرته: والده وأخته وخاله وجدته وابن عمه وزوجه عمه، وتوفي والده متأثرا بالمرض داخل مستشفى الحميات قبل نقله للعزل، وتم نقل الأسرة لمستشفى عزل قها لتلقي الرعاية الكاملة.

مصطفى صبحي طالب بالصف الثالث الثانوي، وكان لافتا للنظر بمعنوياته العالية واهتمامه بدراسته حتى وقت المحنة، حيث لم يثنه المرض عن المذاكرة، باعثًا برسالة «نحن أقوى من المرض، وسننتصر عليه، والمستقبل لنا بإذن الله».

مصطفى تعافى من المرض وخرج من مستشفى العزل، ويستعد الآن لامتحانات الثانوية العامة، وكتبت إدارة المستشفى على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» تثمن قصة كفاح مصطفى.

وقالت إدارة المستشفى: «كل المرضى الأبطال عندنا، مش هننساكم حتى بعد شفاءكم ودايما في بالنا وبندعيلكم بالتوفيق، وكلنا بندعيلك يا مصطفى، شد حيلك يا بطل، #فيها_حاجة_حلوة».

يذكر أن عدد المتعافين من الفيروس بمستشفى العزل في قها تجاوز 215 حالة، تلقت العلاج وأكدت التحاليل الطبية تعافيهم من المرض.

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