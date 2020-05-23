شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم طفلين.. تعافي 6 حالات من كورونا في «عزل مدينة بني سويف الجامعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في بني سويف، فجر السبت، تعافي 6 حالات من فيروس كورونا المستجد، بينهم طفلان، جميعهم من محافظة الفيوم، تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، ليرتفع عدد المتعافين داخل المستشفى إلى 64 حالة.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور أسامة أحمد، والدكتور محمود حسين، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

وأكد المحافظ أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه ادارة الأزمة، والتي تمثل أولوية.