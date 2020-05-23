شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن أحداث الحلقة الـ29 من «الاختيار».. تعرف على وصية «الفايتر» وائل كمال صديق المنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت أحداث الحلقة ٢٩ من «الاختيار»، الذي يجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قيام ضابط القوات المسلحة الشهير بفايتر وائل كمال، بالذهاب لمقبرة منسي ويتحدث معه ويخبره بوصيته.
وشهدت الحلقة الكشف عن وصية كمال، حيث أوصى بدفنه بجانب المنسي، ووضع لوح رخام مزين باسمه، وخبره بأنه سيأتي له قريباً وبالفعل يستشهد الفايتر وائل، ضمن أحداث الحلقةو الذي قدم شخصيتهالفنان أحمد جمال سعيد، في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧، وتم دفنه بجانب منسي.
وشهدت احداث الحلقة القبض على الارهابي هشام عشماوي في ليبيا، وتسليمه إلى القوات في مصر، للتحقيق معه، وتم تنفيذ حكم الإعدام في الارهابي عشماوي، في مارس ٢٠٢٠.
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