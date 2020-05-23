شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: توريد 127 ألف و24 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء موسم الحصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 127 ألف و24 طن قمح، وذلك منذ بداية موسم الحصاد وسط إجراءات إحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن ما تم توريده اليوم الجمعة ألف و448 طن وأن معدلات التوريد تسجل زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لإستلام الأقماح الجديدة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد، مشدداً على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام والتسهيل على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 15,003

تعافي 4,217

وفيات 696

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