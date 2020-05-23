شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم ميدان «زويل» يثير الجدل في البحيرة.. المحافظ يفتتحه باسم «الشهداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ثار جدل بين المواطنين بعد الإعلان عن افتتاح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لميدان إفلاقة بعد تطويره، والذى سبق وأطلق عليه الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اسم ميدان زويل تكريمًا لاسم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل.

وأفاد المحاسب محمد خميس، رئيس مدينة دمنهور بأن الميدان كان مسجلاً باسم «شهداء اليمن» وقرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إطلاق عليه اسم ميدان الشهداء.

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ونشرت «المصرى اليوم» بتاريخ 11 أغسطس من عام 2016 قرار الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة الأسبق، بالإعلان عن إطلاق اسم العالم الفقيد على ميدان إفلاقة، وهي المنطقة التي نشأ بها الدكتور أحمد زويل.

تغيير اسم ميدان «زويل» يثير جدل في البحيرة.. المحافظ يفتتحه باسم «الشهداء»

وأصدرت محافظة البحيرة اليوم بيانًا جاء فيه «افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ميدان الشهداء (افلاقة) بدمنهور بعد تطويره على مساحة 600م، وبتكلفة مليون جنيه مشاركة مجتمعية والذى يضم نافورة داخلية متحركة وفق أحدث التقنيات والنظم الحديثة والتي تبرز المظهر الجمالي للميدان والمنطقة ككل بالإضافة لعمل لاند سكيب وزراعة المنطقة المحيطة بالنافورة وتزويدها بإضاءة داخلية وخارجية بالاضافة إلى سور من الحديد المشغول المحيط به، كما قامت الوحدة المحلية بعمل الرصيف وتركيب المقاعد وتطويرالمنطقة المحيطة والمجاورة للميدان».

حضر الافتتاح المهندس حازم الأشموني السكرتير العام والمحاسب محمد خميس، رئيس مركز ومدينة دمنهور، وأشاد «آمنة» بأهمية دور رجال الأعمال والمشاركة المجتمعية في المساهمة في الجهود التنموية وأعمال التطوير التي تشهدها المحافظة، مؤكدا على وضع خطة وبرنامج زمنى لتطوير معظم الشوارع والميادين ورفع كفاءتها بما يتناسب مع المظهر الحضارى والجمالي وتاريخ كل مدينة والطابع الذي يميزها بالتزامن مع اعمال البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

تغيير اسم ميدان «زويل» يثير جدل في البحيرة.. المحافظ يفتتحه باسم «الشهداء»