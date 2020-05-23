شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامي لـ«روجينا»: إنتي «ملبوسة».. و«فدوى» شخصيتك الحقيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مازح المخرج محمد سامى، الفنانة روجينا، قائلًا لها: «هو أنتى ليه بتضحكى على الناس وتقولى إنك اجتهدتى على شخصية فدوى؟.. مش عاوزة تقولى إن فدوى شخصيتك الحقيقية؟.. فدوى هي شخصيتك الحقيقية والشخصية والأخرى تمثيل».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، بحضور «روجينا»، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، روجينا ملبوسة.. ولدينا تاريخ طويل وثقة، وبقولها أثق فيكى أكثر من ثقتك في نفسك.. روجينا حمليها المسئولية بس«.

وواصل قائلًا: «أنا كنت بكتب فدوى لروجينا، وعارف إن محدش هيعرف يعملها زيها.. وكل يوم بتثبت لى إنها أشطر ممثلة».