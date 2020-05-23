شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تصدر تنبيه مهما بشأن صلاة العيد (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دار الإفتاء المصرية على ثواب صلاة العيد في المنزل، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الإفتاء، عبر حسابها على «فيس بوك»: «تنبيه مهم بخصوص صلاة العيد من صلى صلاة العيد في المنزل سيحصل على أجرها كاملا، ومن يفعل ذلك سيأخذ ثواب أكبر لأنه أكثر حرصا على حياة الناس وهو ما يدعو إليه الإسلام».

وتابعت: «والله قال» وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ومن خالف تلك الإجراءات الاحترازية ودعا للصلاة في المساجد أو على أسطح المنازل أو أي تجمع في أي مكان فهو آثم في ظل انتشار فيروس كورونا».